El Barça va començar oficialment l’era post-Messi i ho va fer amb una victòria davant la Reial Societat (4-2). Una victòria que tenia molt encarrilada al minut 80 amb el gol de Piqué i el doblet de Braithwaite. Els blaugrana havien convençut, sobretot, en la primera meitat, i havien ofert, en general, un bon joc, però en dos minuts tot es va complicar amb dos gols consecutius del conjunt visitant, obra de Lobete i Oyarzabal, i no va ser fins a l’afegit que Sergi Roberto va sentenciar en un contraatac.

Els de Ronald Koeman van sortir amb la intenció de marcar com més aviat millor. Es va veure un Barça actiu i fent una pressió alta i recuperant ràpidament després de pèrdua. Braithwaite va tenir la primera just començar i Griezmann també va disposar d’un parell d’ocasions en jugada d’estratègia. La primera, amb una rematada acrobàtica que s’escapava fregant el pal i poc després una cop de cap que s’estavellava al travesser. I a la tercera, en l’estratègia, va anar la vençuda. Memphis va posar una falta fora de l’àrea mil·limètrica perquè Gerard Piqué rematés de cap al fons de la xarxa. Era el minut 19, i el central català es va besar l’escut i el públic va respondre amb una gran ovació al jugador que, el dia abans, s’havia abaixat el sou perquè Memphis, Èric Garcia i Ray Manaj poguessin ser inscrits.

El Barça dominava, però després de l’1-0 no va posar tant de setge sobre la porteria defensada per Álex Remiro. Això sí, els d’Imanol Alguacil tampoc intimidaven en atac, i és que els blaugrana es mostraven molt sòlids en defensa i molt solidaris, perquè tan Griezmann com Braithwaite van ajudar al darrere. Els de Koeman s’havien relaxat en atac, ja no pressionaven amb tanta insistència i semblava que els primers 45 minuts s’acabarien amb l’1-0. Però en el temps afegit de la primera meitat, De Jong va robar una pilota en zona ofensiva, va tenir espai per avançar per la banda dreta i fer una centrada al segon pal que Braithwaite es va encarregar de rematar amb el cap i posar el 2-0. Es va espavilar el conjunt visitant en els primers compassos de la segona meitat, també amb uns blaugrana irreconeixibles respecte als primers 45 minuts. Com en la primera, Remiro no rifava cap pilota en la sortida des del darrere i, en atac, va aparèixer Oyarzabal que en va tenir un parell. Èric Garcia, ahir imperial, va taponar el primer xut del capità donostiarra, i el segon, va sortir desviat.

El Barça patia en defensa, estava més a prop el 2-1 que el 3-0, però com són les coses, Jordi Alba va guanyar la línia de fons després d’una passada de De Jong, Remiro la va deixar morta i va tornar a aparèixer Braithwaite per afusellar i marcar el 3-0 al minut 14 del segon temps que deixava el partit molt encarrilat. El 3-0 va fer molt de mal a la Reial i va acabar amb la seva reacció. A partir d’aquí, els locals es van dedicar a baixar les pulsacions i a tenir la possessió de la pilota i, de tant en tant, aproximar-se a la porteria de Remiro, com en el minut 73, quan l’incansable Pedri va xutar i va treure el porter visitant. Un Pedri que es va mantenir a sobre el terreny de joc tot i no tenir, pràcticament descans després de disputar Eurocopa i Jocs Olímpics. Fins i tot, Koeman va decidir canviar abans -al 71- a De Jong, que havia arribat molt just per unes molèsties, per Sergi Roberto, qui va ser xiulat tímidament per alguns aficionats. També va debutar oficialment amb el Barça Emerson, que va entrar en el lloc de Dest.

De la calma a la bogeria

El partit entrava en els últims 10 minuts i semblava que tot estava dat i beneït, que el Barça viuria una victòria plàcida en la primera joranada. Però els de Koeman es van complicar la vida, i de quina manera. Primer, una badada defensiva, sobretot d’Emerson, va permetre al jove Lobete marcar el 3-1. I poc després, Oyarzabal posava una falta magistral a l’escaire dret de la porteria de Neto (3-2). Quedaven 5 minuts i el públic del Camp Nou es va començar a posar nerviós. Tot havia canviat en qüestió de poc temps i podia passar qualsevol cosa. Koeman no ho veia clar i posava tres centrals: Piqué, Araújo, que havia entrat per Èric Garcia -també ho havia fet Nico per Busquets-, i Lenglet, que va entrar al 89 per Memphis. Amb els d’Alguacil bolcats a l’atac, Griezmann va conduir un contraatac que va deixar a la dreta per Braithwaite i aquest va fer la passada de la mort a Sergi Roberto que, en el temps afegit, va sentenciar amb el 4-2 i, igual que Piqué, també es va besar l’escut.