Ni el preocupa, ni l’inquieta, ni tan sols pensa en això. Al català Àlex Palou (Sant Antoni de Vilamajor, 1 d’abril de 1997 però afincat a Girona) l’importa un rave, res, que la gent pensi en ell per a la Fórmula 1. Ell volia córrer als Estats Units, ell volia ser el «rei d’USA, ell volia guanyar en l’Indy. I allà està, al capdavant del campionat.

Ara fa dos caps de setmana es van acabar les vacances, va tornar a pujar al seu monoplaça i va acabar setè en la cursa de Nashville, salvant el lideratge de la Indy, que és el més important, no?

La veritat és que mai vaig pensar en un retorn tan agitat, amb dir-li que el que va guanyar va bolcar, va volar per sobre d’un altre contrincant i va acabar guanyant la cursa, l’hi dic tot. Va ser, de debò, una cursa de supervivència per a tots i, en aquest sentit, quan comences i acabes un gran premi caòtic, el millor és salvar els mobles, passar pàgina, una cursa menys i un lideratge més, que és l’important i vital.

El món de la Indy està enormement sorprès del seu rendiment, ja que vostè és gairebé, gairebé, un nouvingut.

Quan parlem d’esport d’alt nivell, quan parlem de l’alta competició, quan parlem d’un dels esports rei als Estats Units, no es parla de novells, ni rookies, ni veterans, ni campions, ni experts. Aquí tots partim de zero i encara que l’experiència és enorme i molt útil en aquest campionat, bona prova d’això és que jo sóc el company debutant d’un tipus com el campió Scott Dixon, la veritat és que estic molt orgullós del que estic fent i com ho estic fent. Sis podis, dues victòries a Alabama i Wisconsin, set top-5 i líder del campionat és una cosa que no podia ni somiar. Falta molt, sí, però podem guanyar el títol.

Què li fa creure tant?

Estaria lleig que digués que jo mateix crec en aquesta possibilitat. I, com seria lleig dir-ho, encara que ho pensés i, sí, ho penso, dire que estic en un dels tres millors equips del campionat, posseeixo un gran cotxe i totes les eines per ser campió. Així que, si no ho sóc, no podré posar cap excusa. Ho tinc tot per guanyar i, per tant, està a les meves mans aconseguir-ho. És evident que la primera part del campionat no ha pogut ser millor, però hem de repetir-la per poder ser campió. Cal seguir al podi i, si pot ser, que hauria de ser, guanyar un parell de carreres de les quatre que resten. Necessitem aquestes victòries.

Des de sempre, des que va sentir que volia guanyar-se la vida pilotant, va decidir no fixar-se com a objectiu la F-1, sinó la Indy.

A veure, no voldria semblar que menyspreo la Fórmula 1 ni molt menys! Només insisteixo en la dificultat que, potser, no ho sé, vaig poder descobrir molt aviat, sí, sí, amb només 13 o 14 anys, el difícil que resulta aconseguir un volant a la Fórmula 1. Tu analitzes les teves possibilitats i penses que per ser pilot de Fórmula 1 no únicament cal ser veloç, ser bo, sinó que depèn de moltes altres coses que no pots controlar, que no estan a les teves mans i per això vaig preferir dirigir les meves passes cap un altre lloc.

Què és el que acaba convertint-te en un pilot top, en un professional de l’elit i, fins i tot, en un candidat a guanyar la Indy?

A veure, jo ​no ho tinc tan clar, és evident que hi ha molta gent mirant-te en totes les categories i, per tant, és evident que has de ser veloç, ràpid i regular en totes les categories. Això és el que jo crec que és decisiu a l’hora que confiïn en tu, com, per exemple, va confiar Honda quan em va veure córrer al Japó. Has de ser ràpid, competitiu i, fins i tot, candidat al podi quan tens un cotxe menor, menys competitiu que els monoplaces punters i, per tant, els experts pensen «si aquest noi és capaç de fer bones carreres amb un cotxe menor, quan li donem un bon cotxe podrà guanyar». I sí, això és el que ha acabat passant amb mi. Ara tinc un gran cotxe i estic en un gran equip.

Què és el que li agrada de la Indy, com creu que és el seu atractiu, allò que el fa sentir feliç competint-hi?

Bé, la Indy com totes les categories, com totes les especialitats, com tots els esports té els seus trucs. El millor és que tots els cotxes són iguals i només es diferencien en la posada a punt que fas servir a cada traçat. L’aerodinàmica és molt important i, sí, també és molt semblant, per no dir que igual. Així que el que m’encanta de la Indy és que les nostres mans són molt importants i compten moltíssim, cosa que, crec, no passa en la mateixa mesura a la Fórmula 1, per exemple.

Podria ampliar-me una mica més aquest concepte, el fet que el pilot a la Indy influeix més que al Mundial de la Fórmula 1.

Tothom sap de la sofisticació dels cotxes de Fórmula 1. No és una crítica, és una realitat. Sort per a ells. A la Indy, els monoplaces són molt més, no sé, diguem que primitius, simples, no porten tanta o tantíssima tecnologia. Això no és bo ni dolent, és diferent. Per exemple, no tenen direcció assistida el que, en principi, podria semblar una animalada, però això et permet ser dur amb el cotxe, fins i tot brusc. És més, a mi m’encanta la fórmula Indy perquè pots maltractar el cotxe, es deixa maltractar. És més, com més el maltractes, més ràpid vas i és que el truc és saber portar-los al màxim en unes condicions molt i molt dures. La Indy et permet ser tu mateix i demostrar que són les teves mans els que fan la volta. I això, lògicament, afegeix valor al teu gir.