El porter belga Thibaut Courtois va signar ahir la renovació del seu contracte amb el Reial Madrid fins al 30 de juny de 2026, club que defensa des que el 2018 arribés procedent de l’Chelsea. Courtois, de 29 anys, va aconseguir un acord per estendre la seva vinculació i acabar de desenvolupar la seva carrera en el Reial Madrid, equip on s’ha convertit en referent, titular indiscutible i un dels pilars tant amb Zinedine Zidane com en el retorn de Carlo Ancelotti.