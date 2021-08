A poc menys de dues setmanes perquè el Costa Brava s’estreni a la nova Primera RFEF, encara és moment per disputar algun amistós, com el de demà contra el Sabadell, o de veure com la plantilla es pot modificar. Des del mateix club s’informa que a dia d’avui la plantilla no està totalment tancada i poden haver-hi moviments fins al darrer dia de mercat. De moment, el club ha anat per feina i les cares noves del projecte són: Garcia, Perone, Gamell, Royo, Romero, Galindo, Álvaro Garcia, Calatrava i Garrós, un autèntic ball de noms que pot seguir.