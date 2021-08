El passat 31 de juliol es va fer públic quelcom que era un secret a veus però que, a la vegada, trastocava els plans del ja antic Llagostera. Entrenat, igualment, el primer equip per Oriol Alsina, el club presidit per Isabel Tarragó va anunciar el seu trasllat del municipi de Llagostera a Palamós, i no a l’Estartit com es preveia des que va acabar la temporada passada. Amb els mateixos colors que sempre -blaugrana-, el canvi d’ubicació, que suposava «avançar en aquest món anomenat futbol» com deia explícitament el comunitat, no seria l’únic aspecte nou als ulls dels aficionats. A això, cal afegir-hi la nova denomninació CostaBrava; i la consegüent transformació de l’escut. Tot això deixant clar que «Llagostera sempre serà el nostre poble», però aclamant que el canvi es podruia per motius merament de «supervivència».

Els requisits per sobreviure que demana la Federació per aquesta nova Primera RFEF el primer any són un bon grapat. A banda dels econòmics, s’obliga als conjunts disposar d’un estadi amb una capacitat mínima de 4.000 espectadors, amb gespa natural i uns focus de llum amb una il·luminació mínima de 600 lumens. Tot això ho compleix la nova i coneguda casa del Costa Brava, el Nou Estadi de Palamós. «No s’han fet ni es preveuen modificacions. En principi complim la normativa de la Federació» afirmaven fonts de l’Ajuntament de Palamós. Declaracions que la presidenta del Costa Brava, Isabel Tarragó, ratificava i afegia: «Ara mateix hi estan fent obres a la il·luminació perquè al darrer amistós contra l’Andorra es van trencar tres focus per la calor». Un canvi que es preveia al conveni d’un any signat per les dues parts on es concretava que a mida que alguna cosa es fes malbé de la instal·lació s’aniria modificant.

Els aficionats del Costa Brava retornaran a l’escenari on el club, quan es denominava Llagostera, va viure dos anys gloriosos, per no dir els millors de la història del club, a la Lliga Smartbank. Per fer-ho possible, el club va llençar una campanya d’abonats sota el lema «Abona’t al millor futbol de la Costa Brava» on els preus oscil·len entre els 50 euros i els 250. L’objectiu de l’acció és aconseguir que la gent vinculada a Llagostera renovi el seu carnet i, a més, atraure noves altes d’arreu dels municipis de la Costa Brava. «La campanya va bé. Hem pogut veure que hi ha molta gent que s’està donant d’alta i que són fora de Llagostera. A més, també estem rebent moltes renovacions», comentava Tarragó: «Esperem que durant els dos propers amistosos contra el Sabadell i Barça B augmenti el nombre d’abonats».