En la seva primera compareixença després de la presentació de l’excapità amb el PSG, Joan Laporta va parlar de com havia quedat la relació entre el club i el seu símbol després de posar fi a un matrimoni de dues dècades. «A Messi l'única cosa que haig de dir-li és que li tenim un agraïment etern. Ha estat una història d'amor entre Messi i el Barça. Ha estat una relació de molts anys que s'ha anat deteriorant i que és llei de vida», va reflexionar. L'abraçada que es van donar quan Laporta va guanyar les eleccions contrastava amb la fredor de la salutació davant de la roda de premsa de comiat de Leo. «El disgust va ser gran, i és comprensible, no aconseguim que tot sortís com teníem previst. Li continuo tenint la mateixa estima. Ha estat una llàstima que no acabés com volíem»..