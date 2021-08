No hi ha dos sense tres. Això seria una traducció al peu de la lletra del conegut refrany castellà que vol resumir que els esdeveniments no solen ser únics sinó que es repeteixen. Que li ho diguin al Sarrià, això. De ben segur, que aquesta dita la tenen ben apresa, i és que no és per menys.

Ahir, l’equip, que veurà el seu nom per tercer any consecutiu entre els conjunts de Divisió d’Honor Plata, es va posar en marxa amb els primers entrenaments de pretemporada. Lluny queda el curs passat on l’equip entrenat per Salva Puig, i que ara ho donat pas a Josep Espar, va encadenar un tram final espectacular. Quatre victòries i un empat en els darrers cinc partits de la fase per la salvació en tenen la culpa. Uns resultats que poden servir d’embrenzida per un Sarrià, que serà l’únic representant gironí a la segona categoria de l’handbol estatal després del descens del Bordils. Lluny de convertir-se en un motiu de pressió, des del club sarrianenc s’ho prenen com un repte majúscul: «Pel club és un honor i un orgull ocupar aquesta posició i la volem exercir convertint-nos en un referent per a l’handbol gironí», asseguren des de la junta directiva que presideix, des de fa uns dies, Jordi Paretas.

Aquesta preparació per a la tercera temporada s’allargarà fins el proper 25 de setembre; i estarà formada «per entrenaments diaria i un munt d’amistosos per arribar en les millors condicions al primer partit de lliga». L’Esplugues, el Sant Vicenç dels Horts, el Calella, el Banyoles, La Roca, el Puerto Sagunto o el Terrassa seran alguns dels conjunts que posin a prova la plantilla del primer equip masculí del Sarrià.

A dia d’avui, el nou tècnic sarrianenc pot comptar amb fins a 19 jugadors (17 de la primera plantilla i 2 del segon equip): Toro, Antonio i Biosca a la porteria; Pòrtulas i Lozano a l’extrem esquerre; Font, Jaureguiberry i Lucea al dret; Ballester, Vicente, Teixidor, Serrano, Arnau, Bech i Rispau al lateral esquerre; Mariscal i Gutiérrez al dret; i Arnau, Masmiquel, Torres i Pararols al pivot.