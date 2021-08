Paula Badosa va ser la matinada d’ahir un dels noms propis del WTA 1.000 de Cincinnati després de patir contra Petra Martic per superar la primera ronda del torneig. La de Begur va haver d’aixecar cinc pilotes de partit per acabar guanyant l’enfrontament 4-6, 6-4 i 7-6 en gairebé dues hores i quarante minuts de partit.

Va ser una lluita física i mental. Fiable amb el seu servei, es va veure penalitzada per les poques opcions de «break» que va concedir al llarg del partit. No obstant això, va trobar la fórmula per acabar vencent. Al tercer set es quan les coses es van complicar una mica: va veure com trencaven el seu servei per posar-se en contra amb un 5-4 i un 40-15 en contra. Amb el 5-5 en el marcador, Badosa va poder vèncer en el tie break gràcies al 11-9 que va signar. Amb aquesta victòria passa de ronda i es medirà amb Aryna Sabalenka, tercera cap de sèrie i, per tant, exempta de jugar la primera ronda, com Badosa.