A poc més d’una setmana perquè es doni el tret de sortida a la nova i enigmàtica Primera RFEF, sembla que es van aclarin els entrellats esportius, administratius i econòmics. Sense anar més lluny, ahir a la Ciutat del Futbol de las Rozas, la RFEF encapçalada pel seu president, Luis Rubiales, es va presentar l’acceptació i la, consegüent, aprovació dels drets televisius de la nova categoria, on hi militarà el Costa Brava.

L’acord de qui emetrà els partits dels clubs d’aquesta lliga es va presentar a la reunió on hi van acudir 38 dels 40 clubs de la categoria, entre ells, el Costa Brava, representat per Isabel Tarragó. Finalment, i sense gaires ofertes sobre la taula -només dues-, l’empresa luxemburguesa Fuchs Sports, amb qui s’alia Footers, podrà operar la nova competició. La concessió, a favor de la companyia europea, serà de 8,3 milions d’euros anuals i serà vigent fins el 2024. A aquesta quantitat s’hi sumaran els 1,16 milions pels drets del món de les apostes. Tot i repartir-se 9,5 milions, la quantia suposa un 37% menys dels 15 milions que es preveien inicialment.

Però com es distribuiran aquests milions entre els 38 clubs que formaran part dels dos grups de Primera RFEF? Segons el comunicat de la mateixa federació, hi hauran tres factors per rebre més o menys ingressos. El major gruix, el del 40%, es repartirà en base a la solidaritat. És a dir, a cada entitat li pertocarà el mateix. Un 30% serà en relació als punts que cada equip obtingui durant la temporada; un altre 20%, i en simptonia directe amb l’emissió de televisió, serà donat depenent els resultats d’audiència que tingui cada equip; i el 10% restant del total es repartirà com a incentius per millorar la base de cada conjunt. A més, d’aquest repartiment que va ser aprovat pels representants de cada club, Luis Rubiales va explicar que s’aportarà als pressupostos de cada club unes ajudes directes i per actius de patrocini. Rubiales també va dir que els horaris dels partits els fixarà la Federació.

Mentrestant avui el Nou Estadi de Palamós serà l’escenari d’un nou amistós del Costa Brava a dos quarts de vuit. El rival serà un Sabadell que jugarà la mateixa categoria que els blaugranes després de baixar de Segona A la temporada passada.