Història, i en majúscules. La senda de l’Spar Girona la temporada passada a l’Eurolliga quedarà guardada en els racons de la memòria dels aficionats. Els quarts de final contra l’Avenida ja són aigua passada i cal centrar-se en una nova temporada il·lusionant que pot portar moltes alegries. La FIBA ja va anunciar fa setmanes els 20 equips (14 segurs i 6 que hauran de disputar una fase de classificació) inscrits a l’Eurolliga, i demà al matí farà el sorteig de la fase de grups. La vintena d’equips estan repartits en nou països: Espanya, França, Turquia, Hongria, República Txeca, Polònia, Itàlia, Letònia i Romania; l’Uni, que temia haver de fer una ronda prèvia, està classificat directament. Serà el València qui haurà de buscar el bitllet en una qualificació.

El sistema de competició estarà format per dos grups de 8 equips. El sorteig oficial és demà però degut al repartiment dels equips per diferents sèries es podrien preveure alguns dels rivals que pot tenir l’Uni Girona que són el Basket Landes, el Fenerbahce, el Dynamo de Kursk i el Riga. Com es poden saber ja alguns dels possibles rivals? Seguint la norma de la FIBA on s’estableix que cap grup pot tenir dos equips del mateix país; i observant els emparellaments de cada sèrie. L’Spar Girona i el Montpellier, per exemple, comparteixen bombo, per tant, el Montpellier no podrà enfrontar-se al Landes; com que el Perfumerías Avenida està enquadrat amb el Dynamo de Kursk, aquest s’enfrontaria segur a l’Uni Girona, ja que d’entrada no poden coincidir en un mateix grup dos equips de la mateixa lliga; Fenerbahce i Riga també serien dos dels altres adversaris, seguint la lògica que impera en el sorteig. Els altres components de l’hipotètic grup es coneixeran quan els dos tornejos classificatoris determinin qui s’afegirà als 14 clubs ja classificats. El València és un dels que lluitarà per ser-hi.