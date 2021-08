El pols que mantenen en cada competició de patinatge en grups de xou el CPA Olot i el CPA Girona no es podrà reeditar aquesta vegada en el proper Mundial d’Asunción, al Paraguai, a poc menys de 10.000 quilòmetres de casa. El club garrotxí, després de valorar la situació amb les patinadores i les seves famílies, ha acabat acceptant el repte, però el CPA Girona hi renuncia perquè amb la pandèmia encara viva, no veuen les garanties suficients per fer una despesa econòmica tant gran. L’Olot, amb Trampa mortal, és el vigent campió d’Europa, competició on el Girona va quedar tercer, amb el disc Ella.

A Olot el primer pas va ser demanar l’opinió de l’alcalde, Josep Berga, que va animar-los a fer un esforç per trobar recursos i intentar viatjar al Paraguai a pesar de les dificultats del context. Guanyar l’Europeu els havia suposat un cop moral «i l’alcalde ens va recordar que la nostra naturalesa com a equip és competir, i ens va animar a fer-ho», relata el president Josep Sagués. D’entrada hi havia posicions per a tot, dins del club, amb gent a favor d’apuntar-se al Mundial i d’altre en contra. Però en la votació de dilluns passat, la decisió de competir al Paraguai es va aprovar per unanimitat. Segons Sagués «vam demanar informació als organitzadors i al contrari del que ens podíem pensar, tenen uns protocols molt ben establerts i això ens va donar confiança». De moment no saben encara a Olot quin pressupost els caldrà cobrir per finançar el viatge (l’objectiu és fer-lo el més assequible possible per a les patinadores), tot i que sí que han començat ja a buscar recursos en empreses de la ciutat i la comarca, que tenen «molt ben valorat» el patinatge i el seu impacte.

El Mundial es farà entre el 29 de setembre i el 9 d’octubre, amb la competició de grups grans reservada per a aquest darrer dia. El CPA Girona no hi serà. Durant les darreres setmanes el club ha estat també debatent si s’apuntava a l’aventura, però ho va descartar. «Hem tingut dubtes fins al darrer moment, però amb la pandèmia viva i la incertesa en què vivim ens ha convidat a descartar-ho», deia ahir l’entrenadora Nuri Soler. «És una llàstima però la salut és el primer», va afegir, recordant que el viatge representa «una inversió molt gran» i que el club, econòmicament, nota els efectes de la pandèmia. El CPA Girona va quedar tercer a l’Europeu (l’equip junior també) i ara ja se centra en preparar la coreografia de 2022. Soler reivindica també més ajudes per al patinatge des de tots els sectors.