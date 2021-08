La tenista de Begur, Paula Badosa, número 31 del món, ha donat aquest dimecres la gran sorpresa a la tercera jornada del torneig de Cincinatti, WTA Masters 1000, guanyant a la segona ronda per 5-7, 6-2 i 7-6 (4) a la bielorussa Aryna Sabalenka, cap de sèrie número tres. Malgrat que Badosa, de 23 anys, ha perdut el primer set, des de l'inici del partit ha mostrat que havia sortit a la pista disposada a lluitar pel triomf en el primer duel que tenien ambdues jugadores com a professionals. Sense veure's afectada en el seu joc i moral, Badosa ha recuperat per complet el ritme del joc en el segon set per superar Sabalenka en totes les facetes del joc després que la tenista bielorussa no hagi tingut el seu millor control en el servei en cometre tres dobles faltes. I ho ha aprofitat a la perfecció Badosa per fer-li dos breaks i emportar-se el set amb total facilitat.

La definició del partit s'ha donat en el tercer set, en què novament Sabalenka, de 23 anys, no ha millorat en el seu servei cometent cinc dobles faltes, que han sigut claus perquè Badosa hagi recuperat les dues vegades que ha perdut el seu servei. Ambdues jugadores han arribat al desempat i en el mateix novament Badosa ha sigut qui ha aconseguit amb el seu servei i restant els punts decisius que li han permès assolir els vuitens de final després de dues hores i 19 minuts de partit. Badosa ha acabat el partit amb cinc aces i cinc dobles faltes per 9 i 12, respectivament, de Sabalenka. La tenista gironina ha fet 111 punts guanyadors per 99 de Sabalenka, que tampoc ha pogut superar a Badosa amb el seu tenis d'intercanvi de cops des del fons de la pista. La rival de Badosa en els vuitens de final serà la kazakh Elena Rybakina, que també ha protagonitzat l'eliminació de la quinzena cap de sèrie, la belga Elise Mertens, a la qual ha guanyat per 6-3 i 6-2. El duel entre Badosa y Rybakina, de 22 anys, i dinovena en la classificació mundial, serà el tercer amb un balanç d'un triomf i derrota en els dos anteriors.