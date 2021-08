Té 27 anys. I és campió de món amb França. Però el Barça ja no vol Samuel Umtiti, un central que va deixar dues primeres temporades imponents -un dels millors fitxatges en relació qualitat-preu, pròleg a tres tortuosos i desesperants campanyes que l’han portat a viure gairebé sempre a la infermeria. I el públic que va acudir a la presentació en el trofeu Joan Gamper contra el Juventus així ho va fer saber amb una indiscutible esbroncada. Tampoc no el vol Koeman, qui en privat ja li ha dit que no compta amb ell. I també en públic al deixar-lo fora de la primera convocatòria de lliga contra la Reial Societat.

El mercat s’acaba, queden menys de dues setmanes, i el francès segueix entrenant-se a la ciutat esportiva de Sant Joan Despí com si res, per molt que el club busqui sortides a una situació que s’ha enquistat. Amo d’una alta fitxa, Bartomeu el va renovar just abans d’anar al Mundial de Rússia-2018, s’ha convertit en un problema per a la nova directiva de Laporta, obligat a alleugerir la massa salarial per complir el fair play financer fixat per la Lliga de Futbol Professional. Umtiti viu un declivi sense fi al Camp Nou, un estadi que va conquistar només arribar. Tenia 22 anys i es va instal·lar a l’eix de la defensa al costat de Piqué formant una excel·lent parella per donar estabilitat a l’obra de Luis Enrique.

Tot just va durar dos anys. Va costar 25 milions d’euros i el seu valor de mercat es va situar, segons la web especialitzada Transfermarkt, en 70 milions coincidint amb l’ascens al tron ​​mundial a Rússia. Fi del seu èxit. Origen de la seva tortura. Va prioritzar jugar el Mundial, tot i els problemes físics en el seu genoll, l’inici de la caiguda a la qual no s’endevina final. Ara, el valor de Umtiti, el contracte amb el Barça expira el 2023, és de només vuit milions d’euros.

Però el gran maldecap és la seva altíssim sou, ubicat a la segona franja de la plantilla, que el converteix en un gravíssim problema econòmic i esportiu. No està, per exemple, ni entre els cinc centrals favorits de Koeman (Piqué, Eric García, Araujo, Mingueza i Lenglet). És el sisè. I no té lloc. Ni tampoc hi ha diners a la caixa per pagar-li, de manera que el club fa servir tot tipus d’alternatives perquè abandoni el Camp Nou. A l’inici del mercat estiuenc, li van oferir la carta de llibertat, però ell no va voler acceptar-la. Ara, en els dies finals, la junta medita emprar la ‘via Matheus Fernandes’. O sigui, rescindir unilateralment el contracte amb el defensa francès, a qui la corona mundial li va precipitar a l’abisme. De moment, el Barça no ha estat tan contundent amb Umtiti, però no es descarta que es faci el mateix al final del mercat.