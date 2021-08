La pilota torna a botar des d’ahir a Fontajau. O dit d’una altra manera, la llarga travessia pel desert que han de suportar els equips de Lliga Femenina des que acaben la temporada a finals d’abril i no la tornen a reiniciar, s’ha acabat. L’Spar Girona va obrir la pretemporada a les ordres d’Alfred Julbe amb bona part de la renovada plantilla ja a disposició. Només hi van faltar Laia Palau, Onyenwere i Burke, a banda de la lesionada María Araújo.

Falta poc per començar la competició oficial. Concretament, el dia 12 de setembre l’equip tindrà al seu abast l’oportunitat de revalidar el títol de Lliga Catalana contra el Cadí la Seu, a Manresa. Julbe, que continua de director d’orquestra, va començar a treballar ahir amb una plantilla on no s’esperen més moviments després d’un mercat de fitxatges resolt amb èxit tot i la retallada salarial que obliga la crisi generada per la pandèmia. «És diferent començar i agafar l’equip el primer dia. Fa canviar la situació. Ara puc veure l’equip des del principi i he observat que les jugadores han arribat bé. Han vingut amb molt bona predisposició per entrenar tant l’aspecte basquetbolistic com físic», comentava l’entrenador de l’Spar Girona, que la temporada passada va assumir la banqueta al novembre, després de ladestitució d’Èric Surís.

El tècnic va tenir a les seves ordres bona part de la plantilla. Júlia Soler, Julia Reisingerova, Frida Eldebrink, Giedré Labuckiene, Iho López, Rebekah Gardner, Binta Drammeh, Laia Flores i les jugadores del GEiEG Faustine Parra, Maria Sall i Berta Ribas. Per contra, no va poder comptar amb dues de les noves incorporacions com són Michaela Onyenwere ni Kennedy Burke que estan disputant la WNBA; amb Laia Palau, a qui se l’espera dilluns; ni amb Maria Araújo, recuperant-se de la lesió al genoll; «Tenim un grup maco que vol créixer. Respecte a la temporada passada crec que hem encarrilat el mercat de fitxatges per aconseguir un equip més atlètic, amb un bon u contra u i amb una defensa agressiva. Pel que fa les absències crec que ens costarà al principi contrarrestar-ho perquè les dues jugadores que estan a la WNBA juguen a la mateixa posició» descrivia.

Mentre s’espera la incorporació de les jugadores pendents, les disponibles es preparen per encarar una temporada carregada d’il·lusió, on s’intentarà superar les fites aconseguides el curs passat, com va ser arribar als quarts de final de l’Eurolliga. «No sé mesurar el grup. Només puc dir que en aquesta competició juguen les millors jugadores del món. Sé que gaudirem i que la gent que vingui a veure’ns tindrà set oportunitats de veure a Fontajau molt bones jugadores de bàsquet», deia Julbe sobre el torneig continental.

Ratificant les seves paraules, Maria Araujo va afegir que «enguany serà una competició llarga degut als dos grups de vuit equips. Però tenim equip per guanyar a qualsevol». Araújo, que es troba en procés de recuperació d’una greu lesió de genoll, no va voler crear expectatives irreals i va deixar clar que «la meva recuperació va bé tot i que encara no em vull posar cap data ficada perquè és un procés llarg i no m’ajudaria psicològicament. Ara mateix el múscul està responent bé igual que el genoll. Espero en breu poder començar a córrer».