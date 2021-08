El gironí Sergi Cardona té tots els números de sortir d’inici en el partit que enfrontarà aquest vespre el Girona i Las Palmas a Montilivi (19.30 h).

El futbolista de Lloret de Mar, de 22 anys, va fitxar l’any passat pel filial de Las Palmas amb qui va fer una temporada indiscutible jugant un total de 24 partits i marcant un gol. El tècnic de Las Palmas Atlètic, Juan Manuel Rodríguez, va reconvertir-lo en lateral esquerre (va arribar a Gran Canària com a central) i va destapar-se amb un bon u contra u, rapidesa i verticalitat.

Pepe Mel ja va fixar-se amb el gironí el curs passat fent-lo debutar amb el primer equip en el partit de Lliga a Las Gaunas (0-1). Cardona va deixar bones sensacions sent titular contra la UD Logronyès, però va ser amonestat a la primera part i el tècnic va substituir-lo per no arriscar. El tècnic de Las Palmas li tornarà a donar una oportunitat avui contra el Girona, en el primer partit dels canaris amb tres centrals d’inici.

Cardona va arribar a Las Palmas procedent del Nàstic, on jugava al filial a Tercera Divisió. La temporada 2018-19 va debutar a Segona amb el primer equip amb 19 anys.