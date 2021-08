«Per mi ser una de les dues úniques gironines a l’equip no és cap pressió. Diria que em serveix com a impuls extra per donar-me forces per tal de fer-ho bé davant l’afició». Com bé diu Júlia Soler, la banyolina tornarà a ser la representant de casa a l’Spar Girona juntament amb Iho López, que l’any passat jugava cedida al GEiEG.

L’aler que va fer vint anys divendres, el mateix dia que Alfred Julbe donava el tret de sortida a la nova temporada, complirà el seu segon curs com a jugadora de l’Spar Girona amb totes les de la llei. I és que la banyolina va ser l’aposta de futur del club l’any passat, i cada vegada va anar guanyant minuts després de formar-se al GEiEG de Lliga Femenina 2 que entrenava Joan Pau Torralba. L’arribada d’Alfred Julbe el novembre passat en substitució d’Èric Surís no li va fer perdre oportunitats, perquè el tècnic badaloní hi va confiar.

«Aquest any m’agradaria agafar, encara, més minuts per seguir creixent com a jugadora i persona. Això em serviria per jugar amb més desimbolturai podria ajudar a l’equip», comenta Soler que arriba a la pretemporada havent realitzat un torneig amistós amb la seleccióespanyola sub20. La banyolina afronta la temporada amb molta il·lusió, amb reptes apassionants a la lliga, la Copa i, com no, l’Eurolliga.

Amb els primers entrenaments a la butxaca i més que superats, la jugadora gironina veu un equip «capaç de fer coses maques. Hem perdut noms molt important com són el de la Sonja (Vasic) i la Chelsea (Gray); però crec que s’ha fer un bon equip que realitzarà un joc molt divertit», valorava. Segurament les jugadores podran desplegar el seu joc de manera més notable si «ve la gent a veure’ns. Tenim moltes ganes que vinguin i sentir l’escalf de l’afició», deia una Júlia Soler que es va mostrar optimista i ambiciosa respecte als objectius corals de l’entitat: «les fites de l’Spar Girona són guanyar i arribar a les finals». Serà complicat però no impossible per a un equip que se supera cada temporada. Aquesta, tot i la retallada, les expectatives són il·lusionants.