L’Espanyol va tenir la victòria a tocar, però finalment es va haver de conformar amb l’empat davant el Vila-real (0-0). I és que Wu Lei havia marcat en el temps afegit i havia fet embogir al públic perico en el retorn a Primera a l’RCDE Stadium. Però l’eufòria es va esfumar quan el VAR va anul·lar el gol del jugador xinès per unes mans. D’aquesta manera, els blanc-i-blaus s’abonen a l’empat en aquest inici de curs, després que en les dues primeres jornades no passessin del zero a zero.

El de Wu Lei no va ser l’únic gol anul·lat als de Vicente Moreno ahir. Al minut 55 tampoc va valer un gol de Raúl de Tomás per fora de joc. Va ser el davanter madrileny qui va crear més perill a la porteria de Rulli, però no va estar encertat. I en el tram final els locals van posar setge a l’àrea rival buscant un gol que els donés la victòria i, per uns moments, la van tenir. La jugada havia començat amb una pilota al pal local i després Wu Lei va pescar el rebot i va marcar, però el VAR va anul·lar el gol per mans. Així doncs, empat sense gols en un partit en el qual l’Espanyol, potser, va merèixer un millor premi.

L’Olot continua amb la posada a punt de cara a l’inici de la Tercera RFEF el pròxim 5 de setembre, a casa, contra el Castelldefels. Ahir, va plantar cara a tot un Nàstic, entrenat per l’extècnic del Girona Raül Agné, però va acabar perdent per 0-1, amb un solitari gol d’Aythami, de jugada aturada, al minut 65.

El conjunt entrenat per Albert Carbó ha jugat tres partits aquesta pretemporada contra equips que han d’iniciar el campionat la pròxima setmana, a Primera RFEF. I sempre, els garrotxins, han donat una bona imatge, fins i tot guanyant al Cornellà la setmana passada (0-2).

Ahir, al Municipal, no es va notar que els dos equips que estaven sobre el terreny de joc jugaran en categories diferents. I és que el duel va ser molt igualat, i es va acabar decidint en una sortida de còrner que va rematar Aythami al fons de la xarxa. De fet, va ser el conjunt visitant el que va crear més perill i, en la primera meitat, Albert Batalla va fer aturades de mèrit perquè l’empat a zero continués al final de la primera meitat. L’Olot, més apagat en atac, sí que va mostrar alguns detalls de bon futbol.