Memphis va salvar els mobles. El Barça va empatar per poc ahir a San Mamés (1-1), després que l’Athletic, superior, s’avancés a la segona part amb un gol d’Iñigo Martínez. Els bascos van fer mèrits des de l’inici, pressionant constantment l’àrea blaugrana, que va necessitar el seu temps per fer un pas endavant. Els de Koeman van veure com els anul·laven un gol d’Araujo abans del descans per una falta prèvia de Braithwaite. L’uruguaià va entrar per Piqué, lesionat.

El Barça va notar la pressió de l’Athletic de seguida. Iñaki Williams va tenir el primer xut i, de fet, els blaugrana no van aconseguir superar el mig del camp fins que es van superar els primers cinc minuts. Els de Koeman patien per sortir amb la pilota des del darrere. A poc a poc, van anar superant metres. Braithwaite va enviar un cacau al travesser un una clara ocasió, després de quedar-se sol davant del porter en rebre una pilota de Memphis que havia fet una gran acció personal per banda dreta.

La rèplica dels bascos va ser immediata amb un tret d’Iñaki Williams que Neto va enviar a còrner. Eric Garica intentava tapar la pilota amb el cos dins l’àrea, quan el davanter de l’Athletic va seguir la jugada per arribar a rematar. Els de Marcelino només feien que atacar. Sancet també va tenir un travesser amb un xut des de dins l’àrea. A mesura que avançaven els minuts, el Barça va anar guanyant terreny de joc per igualar la balança. Una errada de Neto, però, per poc li costa el primer gol local amb Iñaki Williams escapant-se amb la pilota quan De Jong va frustrar-lo desviant-la lluny de la porteria.

A l’àrea de l’Athletic no patien gaire. Agirrezabala va aturar sense problemes una falta directe de Memphis. Els de Koeman van patir un nou contratemps amb la lesió de Piqué, que va veure’s obligat a demanar el canvi per Araujo després de quedar tocat en un xoc amb Berenguer i queixar-se del genoll dret. L’Athletic no va desaprofitar el moment i Iñaki Williams va tornar a advertir. Aquest cop va ser Neto l’encarregat d’aturar en dos temps el seu xut des de fora l’àrea.

Abans del descans, el Barça va obrir la llauna amb un gol d’Araujo que l’àrbitre va anul·lar per una falta prèvia de Braithwaite. Després de tanta insistència, l’Athletic sí que va trobar el premi. Iñigo Martínez va avançar als bascos rematant amb el cap una centrada que va topar amb el pal abans d’entrar (min. 50). Neto va evitar que el desastre fos major amb una gran aturada. Abans, Dest va tenir l’empat amb un xut dins l’àrea però va topar amb el porter. Memphis va trobar l’empat al tram final. Eric Garcia va veure vermella directe a l’afegit.