Paula Badosa va quedar eliminada ahir a la matinada del Màsters 1.000 de Cincinnati en reitirar-se per unes molèsties a l’espatlla dretadavant Karolina Pliskova. En el moment que la tenista de Begur va abandonar, la txeca havia guanyat el primer set per 7-5 i dominava el segon per 2-0.

Badosa, que arribava en un gran moment de forma a Cincinnati tot i el canvi d’entrenador, va agafar un avantatge de 0-4 en el primer set. La begurenca va treure errors a la txeca, cosa que li va permetre agafar aquest ampli avantatge. Fins i tot, va disposar de quatre oportunitats per trencar, novament, el servei de Pliskova, i liderar per 0-5, però la txeca no es va donar per vençuda, va aconseguir guanyar el joc (1-4) i això va fer que el partit canviés de dinàmica a partir d’aquell moment.

Pliskova va guanyar cinc jocs consecutius i va capgirar el marcador (5-4). Badosa va interrompre aquest gran moment de joc de la txeca igualant el set (5-5), però to seguit va demanar a la seva entrenadora que li revisés l’espatlla, cosa que va fer pensar que la tenista de Begur no estava al cent per cent per afrontar el que quedava de partit.

Després del temps mort mèdic (6-5), la gironina va perdre el seu servei i també va cedir el set a la veterana tenista txeca (7-5). Llavors, Badosa només va ser capaç de passar dos jocs en la segona mànega abans que considerés oportú abandonar.

És la segona vegada aquest estiu que Paula Badosa ha d’abandonar un torneig quan li estan sortint bé les coses. Ja ho va fer en els Jocs Olímpics de Tòquio, havent de retirar-se per un cop de calor, i ara ho ha fet per problemes a l’espatlla a Cincinnati.