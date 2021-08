D’homenatge en homenatge. Això deu pensar l’aficionat del Costa Brava. Dissabte l’equip d’Oriol Alsina acomiadava una llegenda com és Pitu Comadevall amb una victòria enfront el Barcelona B per la mínima. I ahir, els blaugranes van golejar (1-4) el Torroella, el dia que el club del Baix Empordà celebrava el seu centenari.

Gegants, música i un gran ambient ahir al Municipal de Torroella de Montgrí. La festa havia de ser grossa, cada dia no se celebren cent anys. Per commemorar la cita, el Torroella que milita a Segona Catalana, va convidar un club amic com és el Costa Brava. Al juliol les dues entitats van fer públic un acord que exposava que els de Torroella serien el filial de l’antic Llagostera, que inicialment tenia previst traslladar-se a l’Estartit. La cosa es va acabar trencant i finalment el Costa Brava disputarà els seus partits a la nova 1a RFEF al Nou Estadi de Palamós.

En unes mides reduïdes com és el terreny de joc del Torroella. Amb gespa artificial com l’antiga casa del Costa Brava, el Municipal de Llagostera. Els dos equips hi van disputar uns 90 minuts que estaran en el llibre de la història del club torroellenc. Alsina no va posar tota la carn a la graella. El dia abans s’havia fet un esforç titànic per superar el Barcelona B, per tant el desgast acumulat dels jugadors era notori. Amb onze cares noves, moltes d’elles del filial o del juvenil, van sortir els blaugranes. Ben aviat, el marcador es va moure. Els visitants van fer valer la seva superioritat per posar el 0-1 al minut 12. El golejador? No havia de ser cap altre que un Jordi Xumetra amb lloc de naixement ben a prop. El de l’Estartit amb una magnífica vaselina va superar Felipe.

Poc va durar l’alegria. Amb coratge i valor, els locals hi van dir la seva. No volien marxar d’un dia tan especial amb les mans buides. El capità, David Blanco va rematar un servei de cantonada i va posar l’empat a un. Era al 18; i al 24 Calatrava s’estrenava amb el seu nou equip i feia l’1-2. Aquest no seria el marcador definitiu ja que Gamell va fer l’1-3 de córner. A la represa poques ocasions. La més clara del central Bruno Perone que va fer l’1-4 definitiu.

Amb aquesta golejada, el Costa Brava ja pensa en la primera jornada de Primera RFEF que serà diumenge que ve a dos quarts de deu del vespre al camp de l’UCAM Múrcia. L’equip d’Oriol Alsina hi arriba ben preparat.