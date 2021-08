Si els pavellons poguessin somriure, ahir Fontajau no ho hagués dubtat en veure l’entrada de Laia Palau a les seves instal·lacions. Ja ho va fer la base catalana, això d’entrar amb una rialla a la que considera casa seva. En l’inici de la seva temporada número 27 a l’elit del bàsquet, Palau va posar-se a les ordres d’Alfred Julbe afegint-se als entrenaments d’un Spar Girona conscient de la sort que té de tenir-la a la plantilla. Ni l’exigència de la passada temporada ni el desgast emocional que va suposar no defallir durant l’estiu, en què va haver d’afrontar l’Eurobàsquet i els Jocs Olímpics, poden amb la il·lusió de Laia Palau, que continua gaudint d’aquest esport com el primer dia. Per tornar a aquell primer dia, però, cada cop cal retrocedir més en el temps. Al setembre es compliran 26 anys de la seva estrena a la Lliga Femenina. Va signar el seu primer contracte quan encara ens movíem en pessetes. Qui sap què li passava pel cap, en aquells temps.

Energia i compromís

Però a punt de complir 42 anys, s’ha convertit en una llegenda. No només del bàsquet, sinó com a persona. Reconeguda i respectada, ha guanyat tants títols que qualsevol tindria enveja. Però res té més valor que l’experiència viscuda, ni l’estima que genera entre tots aquells que l’envolten. Aquest, i no cap altre, és el trofeu que més omple una jugadora especial. «Es tracta de mesurar bé on són la meva energia i el meu compromís. Si cada any renovo contracte amb mi mateixa, això té més poder. Òbviament ja no segueixo per inèrcia. No tinc cap necessitat de seguir jugant a bàsquet. Si ho segueixo fent és perquè m’agrada. M’ho he passat com una criatura en aquests Jocs. A mi m’agrada molt l’equip, m’agrada treballar amb gent, em sembla apassionant descobrir quins talents té cadascú, com ens podem organitzar», apuntava ara fa uns dies Palau, la capitana de l’Spar Girona i de la selecció espanyola, en una entrevista a El País. Aquest estiu s’ha convertit, per mèrits propis, en la jugadora més veterana del bàsquet estatal, també la més veterana a participar en uns Jocs. Necessiteu més motius? També és la segona esportista catalana amb més partits de tots els temps, tant en categoria masculina com femenina, amb 314, només superada per Manel Estiarte (580), com va publicar el periodista Marc Mundet.

Parlar de Laia Palau és parlar d’una persona exigent amb si mateixa, que mai ha deixat de buscar els seus propis límits, i que tampoc deixarà de fer-ho aquest curs. Va arribar a Girona el 2018 i ha contribuït decisivament a fer créixer el prestigi d’un Spar Girona que tornarà a disputar l’Eurolliga, una competició en què Palau sempre ha brillat. Perquè és la competició més important de totes i ella, una de les estrelles més brillants d’aquest esport.

Res de pensar en la retirada

Encara que la naturalesa, per qüestions de sentit comú, apropi el dia en què Palau s’acomiadi de les pistes, la base de l’Spar Girona no hi pensarà fins que el moment sigui present. Res de mirar més enllà d’avui, perquè «en la vida res és per sempre i en l’esport, encara menys». «Quan ho deixi, m’espera un forat fabulós. Crec que puc aportar alguna cosa i sento que vull posar allà la meva energia, en un món de dones. Però crec que podré fer bé aquesta transició, tot i que segur que trobaré a faltar un piló de coses. Aquest és el meu món, no he fet res més que jugar a bàsquet i viure-ho com faig jo les coses, donant-li voltes a tot. Així que em quedaré», finalitza Palau. Com a mínim, afortunats nosaltres, la gaudirem un any més a Girona.