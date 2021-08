El jugador del FC Barcelona, Ansu Fati, ha sigut la gran novetat en l'entrenament d'aquest dimarts de l'equip blaugrana en fer una part de la sessió amb el grup, per primera vegada des de la seva lesió el novembre de 2020 que l'ha tingut des de llavors apartat dels terrenys de joc. «La sessió d'entrenament d'aquest dimarts, la segona de la setmana, ha comptat amb un retorn destacat: Ansu Fati, que ha realitzat una part de treball amb el grup i segueix amb el procés de recuperació després de lesionar-se el 7 de novembre de 2020, en un partit amb el Betis», ha anunciat el club.

Ansu Fati es va trencar en una acció de joc, farà dos anys al novembre, el menisc intern del genoll esquerre, lesió de llarga durada agreujada a més per problemes en la recuperació i que l'ha obligat a passar per quiròfan diversos cops. Aquesta vegada sembla que encara ja, de forma idònia, la part final de la recuperació. Ronald Koeman ha comptat en aquesta sessió, més enllà de tenir Ansu Fati per una part de l'entrenament, amb els jugadors disponibles del primer equip en el camp 2 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper per preparar el partit del diumenge amb el Getafe, en la tercera jornada de LaLliga Santander. Per la seva part, una de les cares noves, Memphis Depay, i el migcampista Frenkie De Jong han fet, com dilluns, treball específic al marge, si bé s'espera que tots dos estiguin en el partit contra el Getafe.