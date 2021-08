El Club Escola Bàsquet Girona (CEB Girona) i tota la seva estructura d’equips de base es va integrar al Bàsquet Girona el mes de juny passat. L’acord naixia amb la intenció de sumar esforços i dur el bàsquet gironí «més amunt». De retruc, la iniciativa dotava el Bàsquet Girona d’un segon equip en una categoria tan competitiva com l’EBA assolida després de proclamar-se campió de la Copa Catalunya. Poc més de dos mesos després, el nou Bàsquet Girona B va començar a suar ahir amb el primer entrenament de la pretemporada a Fontajau per preparar el nou curs a Lliga EBA. A banda de saber on jugarà els partits, poques incògnites resten obertes pel que fa a la plantilla i el que és segur és que el club apostarà per la continuïtat del bloc de l’ascens i pels jugadors de la demarcació. En aquest sentit, les primeres cares noves són Kevin Torres i Eduard García que arriben procedents de l’AE Santa Eulàlia i del Sant Narcís, respectivament.

Marc Serra continuarà dirigint l’equip des de la banqueta, on comptarà com a assistent amb Adrià José, que era al sub18, i Dani Dorca serà l’encarregat de la preparació física. En aquesta nova aventura a Lliga EBA, Serra continuarà amb bona part de la plantilla de la temporada passada. Així, Albert Alonso, Lluc Mora, Toni Rodríguez, Toni Espinosa i Ferran Paulí continuaran a l’equip i competiran una categoria per sobre, ara amb el nom de Bàsquet Girona B. També seran a la plantilla dos homes amb experiència al primer equip del Bàsquet Girona com Adrià Montcanut, que va arribar a debutar a LEB Or el curs passat, i Lamin Dibba, que tota la temporada passada va estar també en dinàmica del primer equip. També s’integren a la plantilla del filial, dos joves fets al planter i que han passat per totes les categories de formació com són Ferran Díaz i Lluc Gifreu. Les dues úniques cares noves són les de l’aler pivot Eduard Garcia i l’escorta Kevin Torres. Garcia arriba provinent del Sant Narcís, mentre que Torres aterra a Girona des de l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia (AESE) de l’Hospitalet. El primer repte serà la Lliga Catalana EBA.