En els dies finals del mercat d’estiu, i a l’espera del que succeeixi amb el futur d’Umtiti, que no se’n vol anar, i de Pjanic, pendent del seu retorn al Calcio, el Barça va resolent qüestions domèstiques imprescindibles per adequar-se a les normes econòmiques de la Lliga de Futbol Professional. Primer va ser Piqué qui va acceptar reformular el seu contracte, rebaixant-se «substancialment», segons va informar el club blaugrana, el seu salari per permetre la inscripció de Memphis i Eric García. Ara és Jordi Alba qui ha emprat el mateix mètode que el central, alleujant així la delicada situació econòmica que té el Barça.

Després d’uns dies tempestuosos, el lateral, als seus 32 anys, va tancar el pacte amb la directiva de Laporta, obstinada a quadrar els comptes per reduir la pesada càrrega de la massa salarial. Va arribar a ser, quan encara hi havia Messi, del 110% dels ingressos. Ara és del 93%, però no és suficient, per molt que dos dels quatre capitans (Piqué i Alba) hagin concretat l’acord amb la junta, encara que en el cas del lateral no hagi estat encara oficialitzat. Gairebé en idèntics termes.

Reducció del 25%

Alba es redueix el salari en un 25% en aquesta primera temporada d’aquest nou pacte, a més de diferir-se el pagament d’algunes variables previstes en el seu contracte, que acaba el 30 de juny del 2024. Tempestuosos dies s’han viscut, sobretot des que es va anunciar que Piqué obria la porta de la rebaixa, permetent així que dos dels quatre fitxatges (Memphis i Eric) poguessin debutar a la Lliga davant la Reial Societat. «Em molesta que es diguin mentides», va cridar indignat Jordi Alba, minuts després de guanyar al Camp Nou l’equip donostiarra. Va sortir el lateral a deixar clara la seva postura després que les negociacions, que van arrencar amb una carta als seus assessors el mes de maig passat, no avancessin amb la celeritat que volia i, sobretot, necessitava el Barça. «La meva predisposició sempre ha estat ajudar el club. Estimo el Barça, ningú ha de dubtar de mi», va afegir Alba per reiterar el seu compromís.

I més en aquests moments, colpejat el club per «la dramàtica situació econòmica», com la va definir el mateix president Joan Laporta. La decisió de Piqué no només va obrir la porta legal als seus dos companys, sinó que va exercir més pressió sobre els altres tres capitans, per molt que el central, de seguida que es va acabar el partit amb la Real, volgués atenuar-la. «Els altres capitans també faran el mateix. Hem estat en total contacte amb ells. Ells faran el mateix pas en breu», va dir Piqué. Alba ha estat el segon capità a pactar canvis substancials en el seu contracte. El timing, com el va definir Piqué, es va complint a poc a poc, resolent la direcció de futbol del Barça, liderada per Mateu Alemany, per adequar-se al topall salarial de la Lliga. «Feia falta que algú fos el primer, calia fer-ho ràpid. Però som una família, hem estat en contacte amb els altres tres capitans», va subratllar el central, mentre Sergi Roberto, que continua negociant amb la junta, igual que Busquets, també va voler aïllar-se de la polèmica.