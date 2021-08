La gironina Yasmina Alcaraz va ser distingida amb el distintiu «black», la categoria més gran que li permetrà dirigir qualsevol partit internacional de bàsquet. Així ho va decidir la Comissió Tècnica de la Federació Internacional (FIBA), un cop va analitzar les candidatures presentades per la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB). La FIBA va concedir el nombre màxim de llicències per país per al període 2021/23.

Yasmina Alcaraz, a partir d’ara, també podrà xiular partits masculins internacionals en les dues pròximes temporades. Segons la FEB, «aquesta concessió de llicències FIBA és un gran èxit per als nostres representants, fruit del treball constant i sincronitzat entre les àrees d’arbitratge dels Comitès Autonòmics, Federació Espanyola i ACB». Nascuda a Castelló d’Empúries l’any 1989, Yasmina Alcaraz va convertir-se en la primera àrbitra gironina que xiula a la màxima categoria del bàsquet espanyol, la Lliga ACB. Ella, que va començar a xiular als 14 anys, reafirma el seu talent fent un pas més en una merescuda trajectòria. Alcaraz, de 32 anys, és Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física (CAFE).