El retorn del Reial Madrid a l’estadi Santiago Bernabéu ja té data després de fer oficial La Lliga els horaris de la quarta jornada, la primera que l’equip blanc disputarà com a local, davant el Celta de Vigo, el dissabte 11 de setembre a les 16.15. Serà el retrobament del madridisme amb el seu estadi un any i mig després, en què Florentino Pérez ha aprofitat per fer obres de reforma al seu luxós projecte.