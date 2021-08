L'11 de setembre, el Bàsquet Girona 2021/22 disputarà el seu primer amistós de l'estiu. Serà contra el CB Cornellà. El calendari de partits, que ha estat oficial avui mateix, inclou sis duels que podrien ser set si el conjunt dirigit per Carles Marco accedeix a la final de la Lliga Catalana LEB Or, fixada per al 2 d'octubre.

Després de jugar contra el Cornellà, el dia 14 ho farà contra el Bàsquet Girona EBA. El dia 17, torn per al Toulouse BC. I els dies 22 i 25, la competició de la Federació Catalana (Lliga Catalana LEB Or), en format triangular: en primer lloc contra l'ICG Força Lleida i posteriorment, contra el CB Prat. El sisè partit serà el dia 28 de setembre contra el Tau Castelló.