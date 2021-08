El Costa Brava s’estrenarà aquest diumenge a la Primera RFEF en la seva visita a l’UCAM Múrcia (21.30 h). Serà l’inici d’una nova era per a la família Alsina-Tarragó, que amb el canvi de seus per al primer equip (Palamós) i el futbol base (Santa Cristina d’Aro) espera seguir fent créixer l’estructura del seu club.

Amb la vista posada en l’inici de Lliga, els d’Oriol d’Alsina últimen la pretemporada amb l’objectiu que el grup arribi en les millors condicions a Múrcia. L’últim fitxatge, el migcampista saudita Ahmet Al-Fraidi, ja treballa a les ordres del tècnic i va ser presentat diumenge passat en la mitja part del triomf contra el Barça B dedicat a Pitu. Segons el director esportiu Edgar Alsina, Al-Fraidi és «un migcampista de molta qualitat amb gran recorregut i una carrera espectacular» per al Costa Brava. Natural de l’Aràbia Saudita, «fins i tot, ha arribat a ser internacional amb el seu país».

Al-Fraidi va assegurar que «per mi és un gran honor i un plaer estar en aquest club. Com li he dit a la presidenta (Isabel Tarragó), vinc aquí per ajudar a aconseguir els objectius». A més a més, va explicar que «vull formar part d’aquesta família, des d’avui -diumenge- ja és casa meva. Vosaltres heu confiat en mi i jo confio en vosaltres. Estic seguir que aquí neix una gran relació i que creixerem plegats». No és la primera aventura d’Al-Fraidi al futbol espanyol, ja que abans havia jugat al Melilla.