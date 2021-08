No és l’inici de la Lliga, però gairebé. El Garatge Plana Girona i el Corredor Mató Palafrugell d’hoquei afronten a partir d’avui la Copa Catalana amb la motivació de ser una competició oficial que els servirà per veure on són i per on han de seguir avançant en la seva pretemporada. Els gironins seran els primers en estrenar-se i ho faran contra l’Igualada (20.30 h), un rival que ve de caure contra tot un Barça (11-3) en la primera jornada de grups. Els de Xavier Garcia Balda jugaran davant el Calafell, que va superar el Caldes (3-5), a les 21h.

«Tenim ganes i il·lusió per jugar el primer partit oficial per situar-nos. Hem fet un equip totalment nou amb jugadors molt joves i estem treballant perquè aquesta joventut s'incorpori dins dels esquemes que tenim», explica el tècnic Ramon Benito que un curs més farà tàndem amb Marc Comalat. El Girona va començar la pretemporada fa un parell de setmanes amb «l’objectiu d’estar el màxim d’endollats per a l'inici de la Lliga». La mateixa línia segueix Garcia Balda. «Afrontem el duel amb il·lusió i ganes. Les pretemporades sempre es fan llargues, tot i que aquesta és més curta perquè vam començar-la fa una setmana. Tothom vol jugar partits, ja siguin de competició o amistosos i aquest ho té tot. A més, contra gent de la teva categoria. El nivell serà elevat».

Tant el Girona com el Palafrugell han fet bastants canvis a la plantilla aquest estiu. Hugo Laguna ha passat a formar part de la plantilla del primer equip gironí, que apostarà pels joves. Mentre que a l’equip de Garcia Balda també hi ha novetats com el fitxatge del porter Xevi Puigbi o Romà Bancells (Reus) o Adrian Candamio (Vilafranca): «Estem esperançats amb el que hem vist fins ara».