No ho tindrà fàcil el Barça en aquesta primera fase de grups de la Champions League. Bayern de Munich, Benfica i Dinamo de Kiev seran els rivals dels blaugranes per intentar arribar a vuitens de final de la competició europea.

Els de Koeman encara tenen fresc el record de l'últim partit contra els alemanys, fa dues temporades a semifinals, en què van perdre per un contundent 2 a 8 i va suposar l'enèsima desfeta del club blaugrana a la lliga de campions.

Per la seva banda, el Reial Madrid se les haurà de veure amb el campió de la lliga italiana, l'Inter de Milà, el Xakhtar Donetsk i el Sheriff Tiraspol. Els blancs gairebé repeteixen el grup de l'any passat, a excepció del Sheriff Tiraspol.

Tampoc tindrà un camí fàcil l'Atlético de Madrid, que ha quedat emparellat amb el Liverpool, Porto i el Milà. El Vila-real, que accedeix al campionat per haver estat campió de l'Europa League, es veurà les cares amb l'altre finalista, el Manchester United. No ho tindran fàcil tampoc els valencians, que al grup hi ha l'Atalanta i Young Boys, campions de la lliga suïssa.

Més sort ha tingut el Sevilla, que jugarà contra el Lille, camió de la lliga francesa, el Salzburg i el Wolfsburg.

D'altra banda, un dels enfrontaments que més expectació crearan serà el del grup A, que enfrontarà el Manchester City de Pep Guardiola amb el PSG de Leo Messi.

Com és habitual, en aquesta ronda no hi podia haver enfrontaments entre equips del mateix país.

Els dos primers classificats de cada grup accediran a vuitens de final, i els tercers es classifiquen per la ronda d'eliminatòries de l'Europa League. La fase de grups començarà el 14/15 de setembre i acabarà el 7/8 de desembre.