Nou temporades repartides en dues etapes després, Pau Campos va decidir que necessitava un parèntesi. Una aturada necessària que servirà al tècnic de la Bisbal per «oxigenar-se» després del desgast extrem que ha estat dirigir tots aquests anys el Bordils a la segona categoria de l’handbol estatal. El club ha cedit la banqueta a Lluís Ferrer, fins ara el segon, que serà l’encarregat d’agafar el testimoni de Campos i intentar l’assalt altre cop a Plata. Mentrestant, Campos, alliberat del dia a dia del primer equip, es cuidarà de la metodologia de la base del club. Una tasca que farà que tingui contacte directe amb tots els entrenadors del planter i faci un entrenament presencial cada cert temps amb tots els equips. «Estaré en contacte amb els tècnics per mirar de lligar una mica de dalt a baix tot el que es fa al club», explica Campos. D’aquesta manera, Campos obra una nova etapa professional vinculada a l’handbol. Ho fa al Bordils on tenia clar que ho faria després de decidir no continuar com a entrenador. D’ofertes per entrenar no n’hi han mancat i a Campos l’han trucat des de Qatar fins a algun equip de Plata. «Alguna em va fer ballar el cap però després de tants anys treballant i entrenant necessitava un temps per agafar aire i veure-ho tot amb perspectiva. Això sí, tenia clar que si continuava a l’handbol seria al Bordils».

L’objectiu és clar. «Fer de suport, de guia i tutor als entrenadors i ajudar-los en tot el que pugui perquè la feina sigui productiva en el marc del treball regular» diu l’extècnic que afegeix que la seva tasca anirà més enllà de l’esport. «Intentaré aportar la meva vessant de professor i d’entrenador i lligar-la per intentar aprofitar més els entrenaments. Miraré d’aportar formació directa per millorar els coneixements teòrics no només de l’handbol sinó també en la gestió, creació de tasques, solucions...», detalla.

El nou càrrec «omple» el bisbalenc, que ha trobat «el rol» que necessitava. Com a cap de metodologia de la base, Campos es marca l’objectiu de potenciar encara més un dels millors planters de la demarcació. «La base de tot és el planter i hem de tornar a potenciar-lo per tornar a treure bones fornades», diu. En aquest sentit, Campos destaca la bona feina i el gran potencial que hi ha a nivell d’entrenadors al club. «Tenim set entrenadors amb el títol nacional, que parla molt bé de la tasca que s’hi fa. Jo miraré d’acompanyar-los des del darrere, sempre en consonància amb Carles Ramonet», el coordinador.