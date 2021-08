El PSG de Lionel Messi i grans com el Reial Madrid, el FC Barcelona, el Liverpool o la Juventus figuren avui al bombo 2 del sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions (18.00) i per això són les grans amenaces per als caps de sèrie. A la copa hi ha equips temibles com el Manchester City, el Chelsea, el Bayern de Munic, l’Atlètic de Madrid, l’Inter, el Lille, el Vila-real, campió de la Lliga Europa, i l’Sporting.