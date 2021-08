La final de la Lliga Catalana LEB Or es disputarà a Fontajau el pròxim 2 d’octubre. El Bàsquet Girona, que dilluns torna als entrenaments i desitja que aquesta sigui una temporada estimulant, voldrà ser un dels dos finalistes d’una competició que ja va fer-se seva el curs passat, derrotant el Lleida per 79-87. Perquè això sigui possible, l’equip dirigit per Carles Marco haurà de superar una lligueta contra el Lleida i el Prat, en què un dels tres conjunts s’haurà de quedar fora per força. Els partits del triangular es jugaran els dies 22, 25 i 29 de setembre. I formen part del calendari de pretemporada que ahir va fer oficial l’entitat presidida per Marc Gasol, en el qual consten sis partits, que podrien ser set si l’equip fa la feina que toca.

Partits confirmats

L’11 de setembre, el Bàsquet Girona 2021/22 disputarà el seu primer amistós de l’estiu. Serà contra el CB Cornellà. Després, el dia 14 ho farà contra el Girona B de la Lliga EBA. El dia 17, torn per al Toulouse BC. I els dies 22 i 25, la competició de la Federació Catalana (Lliga Catalana LEB Or), en format triangular: en primer lloc contra l’ICG Força Lleida i posteriorment, contra el CB Prat. El sisè partit serà el dia 28 de setembre contra el Tau Castelló. I tant de bo que el setè sigui el 2 d’octubre, a Fontajau, en la finalíssima de la Lliga Catalana LEB Or. El Bàsquet Girona encara no ha informat ni dels horaris ni de les localitzacions dels partits, però va anunciar que ho faria ben aviat.

Dilluns, a entrenar

La pretemporada del Bàsquet Girona s’inaugura dilluns, en la tornada a les sessions de treball a Fontajau. Carles Marco té la plantilla tancada fa dies i està formada per dotze jugadors (vuit cares noves i quatre que continuen). Els fitxatges són Kaspars Vecvagars, Pol Molins, Karamo Jawara, Josep Franch, Jaume Sorolla, Èric Vila, Mads Bonde Stürup i Gonçalo Delgado; i respecte al curs passat segueixen Gerard Sevillano, Robert Cosialls, Albert Sàbat i Olaf Schaftenaar. Aquest any, Jordi Sargatal també exercirà d’entrenador assistent, acompanyant Miquel Fuentes.