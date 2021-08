L’Spar Girona va donar a conèixer el seu calendari de partits d’aquesta pretemporada, que inclouen els dos primers títols en joc: la Lliga Catalana i la Supercopa. Les jugadores d’Alfred Julbe, que a diferència de l’any passat començarà el curs d’inici, disputaran dos amistosos abans de jugar-se les garrofes a mitjans de setembre. De l’1 al 4 de setembre, les gironines es desplaçaran a Camprodon, a fer-hi una estada, i on el darrer dia s’enfrontaran a l’AE Boet Mataró.

Tres dies més tard, el 7 de setembre, viatjaran per jugar contra el Montpeller (18 hores). Sense temps per a res més, el dia 12 afrontaran la final de la Lliga Catalana, contra el Cadí La Seu (12 h, Manresa). I la pretemporada s’acabarà amb la Supercopa, el 18 i 19 de setembre, a Tenerife. La Lliga vindrà després. I també l’Eurolliga, com va recordar Laia Palau a les xarxes socials del club, servint de reclam per assolir nous abonats.