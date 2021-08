Males notícies per a Iho López, que encara no ha pogut estrenar-se amb l'Spar Girona a causa d'unes molèsties al genoll esquerre. L'entitat gironina, que està a l'espera de conèixer al detall l'abast de la lesió, reconeix que està treballant a contrarellotge per donar alternatives a Alfred Julbe. La baixa de López se suma a les de María Araújo, Michaela Onyenwere i Kennedy Burke; un fet que deixa l'equip amb només dues interiors i cap aler pivot.