El Manchester City va comunicar aquest dijous la suspensió de l'internacional francès Benjamin Mendy, pendent d'una recerca policial després de ser acusat formalment de quatre càrrecs de violació i un d'agressió sexual.

El lateral esquerre, de 27 anys, roman sota custòdia policial i està previst que comparegui aquest divendres davant el Tribunal de Magistrats de Chester (nord-oest d'Anglaterra).

Els càrrecs contra Mendy es basen en les denúncies de tres persones majors de 16 anys amb relació a uns fets ocorreguts suposadament entre octubre de 2020 i agost de 2021, segons van detallar fonts policials en un comunicat difós aquest dijous.

La policia va recordar que l'acusat "té dret a un judici just" i va remarcar que és "summament important" que no es comparteixi informació ni comentaris en línia que puguin comprometre el cas judicial en curs.

Per part seva, el Manchester City va subratllar en el seu comunicat que "l'assumpte està subjecte a un procés legal i, per tant, el Club no pot fer més comentaris fins que aquest procés estigui complet".