El retorn d'Íñigo Martínez, Raúl Albiol, Mikel Merino, Carlos Soler, Brais Méndez i Pablo Fornals més la primera trucada de Luis Enrique Martínez al davanter Abel Ruiz, són les set novetats respecte a la llista de l'Eurocopa per als partits de classificació al Mundial 2022 davant Suècia, Geòrgia i Kosovo. Luis Enrique dona descans a Pau Torres, Pedri, Dani Olmo i Mikel Oyarzabal, després d'un estiu en el qual han disputat Eurocopa i Jocs Olímpics, i cita per primer cop a Abel Ruiz, que ja ha debutat amb l'absoluta en l'amistós davant Lituània del passat 8 de juny a Leganés, en el que va haver de jugar la selecció sub-21 pel confinament de l'absoluta després del positiu de Sergio Busquets.

Dels escollits per l'Eurocopa 2020, que es va disputar el 2021 per la pandèmia i en la qual la selecció espanyola va ser eliminada per Itàlia en les semifinals, el seleccionador descarta per decisió tècnica a Diego Llorente, que per lesió no ha participat en l'inici de curs amb el Leeds United, a Thiago Alcantara i Fabián Ruiz. La gran sorpresa en el retorn a escena de la selecció espanyola és la trucada a Abel Ruiz, davanter de l'Sporting de Braga que amb 21 anys és citat per primera vegada per Luis Enrique. És una demarcació en la qual el seleccionador encara no pot comptar amb Ansu Fati, a qui se l'espera amb els braços oberts després d'iniciar la pauta d'entrenaments amb el seu club, el Barcelona, després de superar quatre operacions en un menisc.

Els clubs més representats en la convocatòria són el Barcelona i el Manchester City, amb tres jugadors convocats per equip, mentre que Luis Enrique segueix sense comptar amb cap jugador del Reial Madrid. Dani Carvajal, un habitual, acaba de tornar als terrenys de joc, Dani Ceballos està lesionat i Nacho Fernández i Marco Asensio no entren en els plans actuals del tècnic asturià. La selecció espanyola encara un duel clau en la recerca de la plaça directa que dona accés al Mundial de Qatar, davant Suècia a Solna el 2 de setembre, abans de batre's a Geòrgia a l'estadi Nuevo Vivero de Badajoz, el dia 5, i Kosovo, en la localitat de Pristina el 8.

La llista de Luis Enrique és la següent:

-Porters: Unai Simón (Athletic Club), David De Gea (Manchester United) i Robert Sánchez (Brighton).

-Defenses: César Azpilicueta (Chelsea), Marcos Llorente (Atlètic de Madrid), Aymeric Laporte (Manchester City), Íñigo Martínez (Athletic Club), Raúl Albiol (Vila-real), Eric García i Jordi Alba (Barcelona) i José Gayá (València).

-Migcampistes: Rodri Hernández (Manchester City), Sergio Busquets (Barcelona), Koke Resurrección (Atlètic de Madrid), Mikel Merino (Reial Societat), Carlos Soler (València) i Brais Méndez (Celta).

-Davanters: Pablo Fornals (West Ham), Pablo Sarabia (PSG), Ferrán Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton), Álvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Vila-real) i Abel Ruiz (Sporting Braga).