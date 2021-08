La neozelandesa Caitlin Fielder, del Club Trail Running Girona, va pujar al podi en la OCC 2021 (56 km), gràcies a la seva tercera posició, un resultat que confirma les bones prestacions de la corredora en els darrers temps. Fielder, que va participar en la cursa inscrita pel Club Hoka One One, també forma part de l’entitat gironina abans esmentada, ja que durant molts mesos viu a la ciutat, juntament amb la seva parella, el ciclista George Bennet (Jumbo). Aquest tercer lloc és un dels millors resultats de la seva trajectòria.

La competició no va tenir color. O sí, perquè va dominar amb fermesa Blandine l’Hirondel. La francesa va prendre el control de la cursa ben aviat, marcant un elevat ritme que no només li va permetre guanyar amb comoditat, sinó que va superar el rècord vigent en cinc minuts, en possessió de Ruth Croft el 2019. Blandine va travessar la meta després de 5 hores, 45 minuts, 8 segons de cursa. La segona classificada va ser Mathilde Sagnes (6:07:35), just per davant de Caitlin Fielder (6:10:07). La catalana Anna Comet va acabar en quart lloc.