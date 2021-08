El FC Barcelona i l’Atlètic de Madrid van ser els pitjor parats en el sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions 2021-22, celebrat a Istanbul, després d’haver caigut amb Bayern Munic i Liverpool, respectivament, mentre que el Reial Madrid -a excepció del Sheriff Tiraspol- repetirà rivals de la passada temporada. Bona sort va tenir també el Sevilla, que sent integrant del bombo 2 jugarà contra el Lille. Per la seva part, el Vila-real ho tindrà complicat amb el Manchester United.

El Barça es retrobarà amb el Bayern de Munic, l’equip que el va humiliar (2-8) en els quarts de final de la Champions el 2020, dins d’un grup E que completen els també històrics Benfica portuguès i Dinamo de Kíev ucraïnès. Fa un any, el 14 d’agost de 2020, el Bayern va repassar el Barça en la pitjor derrota continental del conjunt blaugrana en la seva història. Això sí, més enllà de Lewandowski, el Bayern segueix comptant amb Kimmich, que acaba de renovar pels alemanys fins al 30 de juny de 2025. El migcampista és una peça bàsica en l’esquema del seu tècnic i això no canviarà amb l’arribada de Nagelsmann, considerat un dels millors entrenadors alemanys del moment juntament amb Tuchel i Klopp. El nou entrenador s’ha endut amb ell a Upamecano, central que va estar en el radar del Barça i pel qual el Bayern ha pagat 42,5 milions al Leipzig per fer-se amb ell. Tot, per pujar a l’esglaó més alt del podi europeu.

Messi contra Guardiola

Una altra de les notícies va ser que Lionel Messi, amb el seu nou equip, el PSG, s’enfrontarà en el grup A de la Lliga de Campions al seu exentrenador Josep Guardiola, que dirigeix el Manchester City. El grup també promet emocions fortes, ja que es completa amb el Leipzig alemany, una de les formacions emergents del futbol europeu, i el Bruges belga. El pols PSG-Manchester City sumaria encara més atractiu si finalment el campió de la Premier League fitxa a Cristiano Ronaldo, com s’especula amb insistència en les últimes hores. El City i el PSG es van enfrontar en les semifinals de l’última Champions, amb victòria pels anglesos, per la qual cosa el pols té a més a més, sabor a revenja.

Els rivals dels espanyols

El Reial Madrid, que encapçala el palmarès de la competició amb tretze títols, tindrà com a principal adversari l’Inter de Milà, campió d’Itàlia, dins d’un grup E que completen el Xakhtar Donetsk ucraïnès i el Sheriff Tiraspol moldau. L’Atlètic de Madrid, guanyador de la passada Lliga espanyola, va quedar enquadrat en el seu grup (B), amb tres excampions d’Europa dins d’un quartet que es presenta molt obert, amb el Liverpool anglès, el Porto portuguès i el Milan italià.

Entre la resta d’equips espanyols, el Vila-real coincidirà amb el Manchester United, al qual va superar en la final de la darrera Europa League. Tots dos intentaran quedar-se amb una de les dues primeres posicions del grup F, on figuren també l’Atalanta italià i el, a priori, assequible Young Boys suïs. Més sort va tenir el Sevilla, que jugarà en el seu grup G contra el Lille francès, el Salzburg austríac i el Wolfsburg alemany. El Chelsea, defensor del títol europeu, tindrà com a principal amenaça el Juventus de Cristiano Ronaldo, si no se’n va al City.