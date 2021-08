Les alarmes van saltar ahir al matí, quan l’Spar Girona va confirmar que Iho López no sap quan podrà tornar a competir, perquè està a l’espera de realitzar les proves mèdiques corresponents per conèixer l’abast d’una lesió que ha deixat Alfred Julbe sense un nou relleu. Perquè a la baixa de López, s’hi sumen les absències de María Araújo, recuperant-se de la lesió, i les de Michaela Onyenwere i Kennedy Burke, a la WNBA. Resumint, que el tècnic català només pot disposar, en el seu joc interior, de Julia Reisingerova i Giedre Labuckiene. I això és un problema. Sobretot, perquè l’economia del club no està per tirar coets.

En el mateix comunicat, s’especificava «estar treballant a contrarellotge» per donar alternatives a l’staff tècnic. Però la realitat és que fitxar serà molt complicat. En primer lloc, perquè no hi ha diners. En segon lloc, perquè en cas que arribi algú, aquest algú serà temporal. És a dir, fitxaria per un o dos mesos, a molt estirar. En tercer lloc, perquè hi ha poques jugadores disposades, i les que hi ha, s’espanten quan saben que el contracte seria de només un parell de mesos. I per afegir-hi més dificultat, el nou fitxatge hauria de ser una jugadora comunitària o amb el passaport Cotonou, un aspecte que encara redueix més l’escenari per a la direcció esportiva liderada per Pere Puig. La intenció de l’Spar Girona, de totes maneres, és incorporar algú amb la màxima rapidesa possible per seguir preparant la pretemporada i els primers reptes del curs: Lliga Catalana i Supercopa.