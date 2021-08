L’entrenador del Ponferradina, Jon Pérez Bolo, va parlar ahir abans de rebre el Girona al Toralín. Tenint en compte que s’apropa el 31 d’agost, el tècnic va centrar-se en el mercat de fitxatges. Bolo va beneir la incorporació de Kuki Zalazar: «El coneixem des que vam enfrontar-nos a Segona B. Volíem un perfil com el seu, com hem tingut altres temporades amb Curro o Juergen». Del Girona, però, no va oblidar-se’n i va recordar que «haurem de treballar al 200% per derrotar-lo». «És un equip que segur que estarà a dalt al final de temporada», va afegir. Bolo espera l’arribada de Paul Anton, que s’hauria de resoldre aquest mateix cap de setmana.