El Girona va informar ahir als abonats que van aconseguir una entrada per al Girona-Sporting del pròxim divendres 3 de setembre (21 hores), després del sorteig dut a terme ahir mateix. Tal com ha fet en les dues primeres jornades, els afortunats rebran les entrades abans de dijous per correu electrònic. I, de la mateixa manera, es podran cedir a altres persones sense necessitat de notificació prèvia al club. Les entrades assignades computaran per al càlcul del cobrament de la segona quota de l’abonament o compensació, sigui o no utilitzada l’entrada el dia del partit.