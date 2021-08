Borja García no passa per un bon moment a Osca. Malgrat que ha fet la pretemporada i se segueix entrenant amb normalitat al conjunt aragonès, l’entrenador mexicà Nacho Ambriz no compta amb ell. El mitjapunta madrileny ahir va quedar-se una altra vegada a casa mentre el seu equip jugava (i perdia) a Las Palmas. Encara no ha entrat a la convocatòria i la veritat és que el jugador ara mateix té el cap a un altre lloc. A Borja García li agradaria tornar al Girona, on va erigir-se com a director d’orquestra del joc ofensiu en els millors anys de la història club de Montilivi. Ja fa temps que va al darrere d’aquesta idea, però és molt complicat fer-la realitat.

L’Osca està buscant una sortida a Borja García, però no vol deixar-lo marxar gratis. De moment. La clau de l’operació per al seu retorn seria que el Girona perdonés els terminis de la seva compra. El madrileny va ser traspassat l’estiu de 2020, arran del descens de Primera, per prop de 2 milions d’euros més variables. L’Osca d’entrada n’havia ofert menys, però al final va haver-se d’ajustar al que li demanava la direcció esportiva del Girona. És per això que ara els aragonesos no volen deixar-lo marxar així com així.

Aquesta situació, amb l’afegit que els gironins estan marcats pel límit salarial, complica encara més l’operació. Potser la rescissió ahir de Diamanka i Zeballos serveix per aclarir una mica l’escenari. Perquè vingui Borja García, el Girona ha d’alliberar sous. A la pel·lícula hi ha un altre actor: Samu Sáiz, a qui no es faria fàstics traspassar. L’Osca no el contempla, però. Serà una partida d’escacs que no es resoldrà fins a última hora. I és que, fins i tot, hi ha la possibilitat que l’Osca arribi a un acord amb Borja García per rescindir l’últim dia de mercat.