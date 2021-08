Els inicis són especials, oi?

És clar! Cada curs el començo ple d'il·lusió, sempre és un projecte nou i tinc les ganes d'intentar competir el millor possible. Sobretot aquesta temporada, que estarà plena de dificultats. Econòmiques, per descomptat, però també pel repte que suposa enfrontar-se a filials d'equips de Primera Divisió o potències de grans ciutats i capitals estatals. Sense comptar el pas per Segona, mai havíem estat en una categoria tan important com aquesta.

Com arriba l’equip?

Tothom ens dona com a favorits per quedar cuers, però tinc bones sensacions i esperem ser competitius. A l'estiu hem anat de menys a més, tot i que no sabrem on estem fins que hagin passat quatre o cinc jornades. Seria injust basar-me en els amistosos, perquè hi ha molts factors determinants. Estic content; amb els recursos que tenim, hem confeccionat una plantilla amb gent experta i joves amb gran projecció. Desitjo construir un equip difícil de guanyar.

Quin és l’objectiu?

La permanència, però les diferències són més grans que altres anys, si ho comparem amb els rivals que lluitaran a la part baixa. Tenim pressió perquè ens la posem nosaltres. Som autoexigents. Mantindrem la filosofia d'anar partit a partit, pensant sempre a curt termini. Només tenim al cap l'UCAM i així ho farem cada setmana, ja que els partits seran d'extrema dificultat. Ara, hem d'acabar amb bona consciència, perquè serem vulnerables si no ens ho deixem tot. Ens necessitem tots i hem d'estar junts donant el cent per cent.

La plantilla ja està tancada?

Encara no, fins al final pot haver-hi moviments i estarem a l'aguait per si pot sortir alguna oportunitat. Sabem que és inviable econòmicament competir amb altres clubs, però també tenim avantatges a l'hora de negociar: estarem a una bona categoria i jugarem en un estadi magnífic. Això ens ajuda.

El fitxatge d’Al-Fraidi ha sigut molt mediàtic.

Va marcar el gol que va classificar el seu país per al Mundial. La seva arribada ha tingut molt ressò i esperem que, a banda de l'aspecte esportiu, ens pugui donar beneficis, ja sigui venent samarretes o en forma de nous patrocinis. Ens aniria molt bé, la veritat. Treballem per treure el màxim rendiment de totes les àrees del club.

El japonès Ibuki també està cridant l'atenció.

És el tercer any que juga amb nosaltres, ha fet tota la pretemporada i comptem amb ell. Segur que participarà, i no només ell, tots els nanos ho estan fent molt bé. Cadascú necessita el seu procés d'aclimatació, però.

Estan decebuts amb el repartiment econòmic de la 1a RFEF?

És una dificultat afegida, se'ns havia dit que els recursos serien molt més importants del que ho han sigut. Això ens condiciona i ens preocupa, perquè hem muntat el projecte amb la previsió del que ens van dir. Però és el que hi ha, i haurem de sumar esforços entre tots. Des de nous abonats, passant per anunciants o el patrocinador principal. Tothom és benvingut i més que mai ho necessitem, perquè hem de conviure amb unes despeses desmesurades.

Era millor la Segona B?

Hauria preferit pujar de categoria, però amb més mitjans per poder fer coses. A Segona, vivíem dels drets televisius i ens podíem permetre certs aspectes. Ara això no passa i ho hem de compensar.

Com va el retorn a Palamós?

Si no estem a Llagostera, és perquè no han fet la inversió que es demanava. I si hem canviat de nom és perquè ens serà més fàcil sobreviure. A Palamós estem com a casa, ens dona més possibilitats. Quan canvies de casa, sempre sents certa nostàlgia pel que deixes enrere, però també esperança pel que pugui arribar.