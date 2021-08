Ha arribat el moment de deixar enrere els amistosos de pretemporada, les rotacions i les proves. Avui (21:30), el Costa Brava es posa la granota de treball per donar el tret de sortida a la nova Primera RFEF. Ho farà en un mític estadi com és la Condomina i contra un UCAM que arriba de menys a més; igual que els homes d’Oriol Alsina després dels últims bons resultats a la pretemporada.

«Comença una lliga il·lusionant. Estem encantats de participar-hi. Ens trobarem grans equips amb una gran història al darrere i podrem visitar estadis impressionants», deia el capità Aimar Moratalla a la prèvia del partit. Per avui Oriol Alsina s’hga endut 20 jugadors. La darrera incorporació, David Haro, provinent de l’Atlètic Balears no va viatjar. A part d’Haro, el club treballa per tancar el retorn de Moussa Sidibe de la Ponferradina i el fitxattge d’Íñigo layeto del Badajoz . Haro ha arribat al club de Palamós per fer-se lloc a l’11 inicial. Sense ell el primer partit, l’esquema tàctic no variarà respecte el de la temporada anterior i serà el 4-3-3 el que s’utilitzarà. Alsina farà entrada a Marcos Pérez sota pals,una línia de 4 amb els laterals Manel Royo i Pere Martínez i els centrals Julen i Forlín; per davant d’ells tres migcampistes amb Gil, Galindo i Manchón; i els tres atacants podrien ser Jordi Xumetra i Ylias Chaira a tocar de la línia de cal i Borja Garrós com a 9.