El FC Barcelona rep avui al Getafe al Camp Nou (17.00 h), en un duel en el qual els blaugranes busquen continuar greixant la màquina de la nova era i els de Míchel González, necessitats, podrien ser un parany a desactivar.

La victòria contra la Reial Societat en l’estrena va deixar bones sensacions, encara que la visita al seu etern rival Athletic va ser agredolça, amb un empat. Ara, l’equip té l’oportunitat de guanyar, de continuar agafant confiança i donar forma a aquesta era «post Messi». Una sortida de tal magnitud necessita temps per fer rutllar el nou projecte.

De moment, sembla que Memphis Depay ha aterrat bé al Camp Nou. El neerlandès provoca accions, les culmina amb èxit, i s’associa bé amb els seus companys. Entre ells, un Antoine Griezmann del qual s’espera molt més. Ronald Koeman tindrà baixes d’importància, però no seran excusa si el resultat davant un Getafe que no ha puntuat encara no és l’esperat. No poden escapar-se punts de casa tot just començar.

El tècnic blaugrana no podrà comptar amb Eric Garcia, expulsat a San Mamés. I tampoc amb el lesionat Gerard Piqué. Així, la parella de centrals haurà de ser nova. Tot apunta al fet que Ronald Araujo i Clément Lenglet seran titulars, encara que Samuel Umtiti, que no deixarà el club malgrat estar en la rampa de sortida, podria ser la sorpresa. La nòmina de baixes la completen Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Kun Agüero i Pedri, aquest últim de vacances.

Al Getafe, el nou Getafe de Míchel, també hi haurà baixes. No podrà jugar a Vitolo, amb un petit trencament fibril·lar, tampoc el lesionat de llarga durada Sabit Abdulai i no s’espera a Marc Cucurella, l’exblaugrana que està pendent d’abandonar el club en aquest mercat. Sí que jugarà l’altre exblaugrana, Carles Aleñá. Fins ara, el Getafe no ha aconseguit puntuar. Així que el més probable és que salti valent al terreny de joc.