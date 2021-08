Pol Espargaró (Respol Honda) va aconseguir la seva primera pole position de l’any i també pel seu equip, Repsol Honda, al ser el més ràpid de la sessió de qualificació del Gran Premi de Gran Bretanya de MotoGP que se celebra al circuit de Silverstone. El pilot vallesà va marcar un millor temps d’1:58.889 que només va ser superat per Jorge Martín (Ducati), que va rodar en 1:58.008. Un temps que, a part de donar-li la primera posició al basc, també significava un nou rècord absolut del circuit superant el que tenia Marc Márquez (Respol Honda) des de 2019 (1:58.168). Però instants després de concloure la sessió de qualificació el registre del de Ducati va ser anul·lat.

I és que Martín havia excedit els límits del circuit clarament en una zona en la qual existeix una àmplia escapatòria i l’anul·lació del temps era inqüestionable, el que el va fer relegar a la quarta posició. Mentrestant, el petit dels germans Espargaró ocuparà la primera posició de la graella de sortida i estarà acompanyat en la primera línia per Francesco Bagnaia (Ducati), segon, i Fabio Quartararo (Yamaha), tercer.

Joan Mir (Suzuki) va ser el primer líder de la Q2, però el seu registre de 2:00.237 no tenia garantia d’aguanyar massa en aquesta posició. I així va ser. Fabio Quartararo va ser el primer a situar-se líder i després d’ell es van situar altres pilots com Martin, Pol Esparagaró, Aleix Espragaró (Aprilia), Bagnaia i Jack Miller (Ducati). Tots ells encara amb l’opció de passar per boxes un altre cop a canviar els pneumàtics.

Els útlims minuts van ser força interessants, amb pilots que intentaven agafar el rebuf de l’altre per aconseguir millor temps. Altres preferien rodar en solitari, convençuts de les seves possibilitats. Aquest va ser el cas de Jorge Martin, que semblava que acabaria sumar la quarta pole de l’any, però el seu temps, finalment, va ser cancel·lat i li va entregar en safata la primera plaça a Pol Espargaró.

Albert Arenas sortirà 21è

Albert Arenas (Boscoscuro) sortirà des de la 21ena posició en la cursa de Moto2. El pilot gironí va ser setè en la Q1 amb un temps de 2:05.640, que no li va valer per classificar-se per la definitiva Q2, on Marco Bezzecchi (Kalex) va marcar el millor temps. Per altra banda, Romano Fenati (Husqvarna) va fer la pole position en Moto3.