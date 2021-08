Max Verstappen (Red Bull) sortirà primer en el Gran Premi de Bèlgica, la dotzena cita del Mundial de Fòrmula 1. L'holandès, va dominar una sessió de qualificació boja marcada per la pluja sent l’únic que va baixar dels dos minuts. Però qui va sorprendre va ser George Russell (Williams) que va acabar en segona posició, el seu millor resultat en una sessió de la qualifiació de la seva trajectòria esportiva.

La tercera i definitiva ronda va estar interrompuda durant més de mitja hora, amb bandera vermella, per espera que aturés la pluja i retirar de la pista el McLaren de Lando Norris. El britànic havia marcat el millor temps de la Q1 i la Q2, però no va poder sortir a la Q3 i sortirà desè. Tampoc van classificar-se per la Q3 els dos espanyols, Carlos Sainz (Ferrari) i Fernando Alonso (Alpine) que sortiran dotzè i catorzè respectivament. El madrileny havia acabat tretzè, però es va beneficiar de la sanció a Valtteri Bottas (Mercedes), que sortirà tretzè tot i haver marcat el vuitè millor temps. Per altra banda, el líder del Mundial Lewis Hamilton (Mercedes), es va haver de conformar amb la tercera posició.

Graella de sortida: 1. Max Verstappen (Red Bull), 1:59.765; 2. Geroge Russell (Williams), 2:00.006; 3. Lewis Hamilton (Mercedes), 2:00.099; 4. Daniel Ricciardo (Mclaren), 2:00.864; 5. Sebastian Vettel (Aston Martin), 2:00.935.