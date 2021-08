Una altra vegada, com ja va passar a San Mamés, un rampell màgic de Memphis Depay va salvar el Barcelona, ​que va vèncer per 2-1 al Getafe al Camp Nou tot i mostrar inseguretat i no aconseguir tenir el partit sota control pràcticament en cap moment.

El neerlandès va sentenciar els tres punts amb una jugada sorprenent, però abans Sergi Roberto havia posat per davant el Barça per primer cop només iniciar el partit. Entre els dos gols locals, l’exblaugrana Sandro Ramírez va igualar el marcador.

La posada en escena inicial del Barça va ser demolidora. Encara no s’havien disputat dos minuts de partit quan una estètica i efectiva jugada de combinació va finalitzar amb una rematada en carrera de Sergi Roberto des de l’interior de l’àrea davant la qual res va poder fer David Soria.

Abans que la pilota arribés franca per al migcampista de Reus, Ronald Araujo havia iniciat la jugada buscant entre línies Memphis, que va cedir la pilota a Jordi Alba a la banda esquerra perquè, a falta que aparegués Leo Messi a la vora de l’àrea, ho fes algú a l’interior. Martin Braithwaite va fer un intent de rematar de taló, però la glòria se la va emportar el migcampista.L’afició blaugrana, plena d’adrenalina en el segon partit amb públic al Camp Nou des de l’inici de la pandèmia del coronavirus, es va mimetitzar amb l’arrencada del seu equip i, tot i que l’aforament permès va ser del 30%, durant alguns instants del primer temps va semblar el d’un estadi ple.

Al Barça li havien anat bé els cinc canvis en l’onze inicial respecte al presentat a San Mamés a causa de les baixes en la posició de central (Lenglet i Araujo van substituir Piqué i Eric Garcia), de la rotació al lateral dret (Emerson Royal per Sergiño Dest), de les merescudes vacances de Pedri (va ocupar la seva posició Sergi Roberto) i de la tornada de Ter Stegen a la porteria després de recuperar-se de la seva lesió. Però en el minut 19 el Barça va tornar a la realitat mitjançant un gol dels visitants que, per més inri, van construir dos exblaugranes. A partir de llavors el partit va entrar en una espiral d’accions conflictives que van travar el ritme de el joc i el conjunt de Ronald Koeman no va trobar una altra vegada la llum fins que al minut 30 Memphis, que ja s’ha ficat a la butxaca a l’afició blaugrana, va encarar l’àrea davant Djené i Iglesias, va fer una bicicleta i després d’amenaçar dues vegades va disparar entre els dos defenses per fer el 2-1. No obstant el gol, Koeman va seguir sense demostrar que coneix les tecles per aconseguir que aquest Barça post-Messi sense possibilitat de fer els fitxatges que serien necessaris pugui ser fiable de forma regular. Té esclats de glòria, moments convincents, una assegurança de vida que respon a el nom de Marc-André i un mag anomenat Memphis, però en qualsevol instant pot tornar fràgil i posar en perill el resultat. Nico i Gavi van sortir per protegir el resultat. De fet, l’últim canvi va ser fer entrar Mingueza i posar defensa de 5. Amb aquesta victòria, el Barça continua sense perdre contra el Getafe al Camp Nou.