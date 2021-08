L’equip 3x3 del Bàsquet Girona es va imposar en l’última cita del circuit espanyol que es va disputar dissabte al Moll de la Marina, en el torneig Màster Herbalife de Barcelona. El conjunt gironí va guanyar en la final el Next MVP Barcelona per 12-21 i es va adjudicar el títol en l’última cita estatal d’aquest any.

L’equip, format per Nacho Martín, Sergio de la Fuente, Álex Llorca i Sergi Pino, va arribar a la final després de superar la fase de grups amb autoritat -Devoradores (21-45) i Gachas con Marisco (22-6) i després va eliminar Globetorpes (21-16) en quarts de final i Flower Six (15-21) en semifinals per accedir a la final. D’aquesta manera, els gironins es van poder venjar de Flower Six, que havien estat el seu botxí en la final de Marbella i en la semifinal del Campello, per després guanyar Next MVP Badalona en la final.